Посол США в России окунулся в прорубь и надел русские валенки

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Посол США в России Джон Хантсман 21 января поучаствовал в крещенских купаниях. Со своей семьей он наведался в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Поначалу Хантсман полюбовался иконами, узнал их историю, а затем с женой и дочерью зажег свечи.

После всего посол в сопровождении работников дипломатического представительства отправился к реке Истра, чтобы искупаться. Проникшись русской традицией, Хантсман надел валенки и синий махровый халат. Самим купанием американский дипломат остался очень доволен и неоднократно заметил, что это является для него "незабываемым опытом".

После Хантсмана в прорубь окунулись и другие дипломаты.

Купание в проруби, по мнению американского посла, является великой русской традицией, а подобный обмен такими обычаями между государствами способствует сближению разных народов.