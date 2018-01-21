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Китай призывает США отказаться от взглядов времен Холодной войны

Сегодня, 11:23

Правительство Китая призывает власти США отказаться от взглядов времен Холодной войны. Ситуацию прокомментировал Жэнь Гоцян, официальный представитель Минобороны КНР.

По словам Жэнь Гоцяна, явными подстрекателями милитаризации Южно-Китайского моря выступают государства, которые не намеренны преследовать цель мира в регионе и используют знамя свободы для проведения военных манипуляций.

Это заявление спровоцировано стратегией нацбезопасности США, которую на днях приняли представители Белого дома во главе с Дональдом Трампом. В документе Российская Федерация и Китай представляются в качестве главных конкурентов Америки, которые формируют мир, противоречащий ценностям и интересам США.


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