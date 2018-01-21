Граждане Македонии на референдуме по-новому назовут свою страну

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На предстоящем в Македонии референдуме, граждане страны, может быть, назовут её по-новому. Заявление сделано македонским премьером Зораном Заевым.

Изменение названия Македонии потребовала после развала Югославии Греция. По мнению официальных Афин, данное наименование соответствует греческой области, которая граничит с Македонией и называется также. Это приводит к путанице.

Греческие власти давят на Македонию в этом вопросе, блокируя её вступление в НАТО и препятствуя сближению страны с ЕС, что македонские власти объявляют главной своей внешнеполитической задачей.

В ООН Македонию приняли в 1993 году под аббревиатурой БЮРМ, обозначающей Бывшую югославскую республику Македония. Подобное обозначение страны Грецию также не устраивает.

В текущем году данную проблему предполагается разрешить с помощью спецпредставителя, которого направил генсек ООН.

Пока ещё не было официального оглашения нового названия Македонии, за которое предстоит голосовать гражданам страны. Отдельные источники сообщают, что эта республика может стать Северной Македонией, Новой Македонией, Верхней Македонией или Вардарской Македонией.