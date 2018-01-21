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У США были планы включить Россию в проект "звёздные войны"

Сегодня, 11:15

США имели планы на включение России в программу "звёздные войны". В 1990-е годы правительство Штатов хотело, что бы Россия стала партнёром Стратегической оборонной инициативы.

Данная программа держала курс в сторону защиты от ракетного удара из недр космоса. Как стало известно, Джордж Буш-старший должен был обговорить данные вопросы с экс-президеном России Борисом Ельциным зимой 1992 года. На этой встрече был подписан договор, который означал, что холодная война окончена. Тогда в записке Джона Мейджора, советника "премьера" Британии того времени было сказано: "Я заявляю, что если включить Россию в такой проект, обороноспособность королевства сильно может пошатнуться". В 1983 году Штаты заявили про проведение научной работы для исследования размещения обьектов противоракетной защиты в космосе. Это должным образом станет обеспечением защиты от баллистических ракет. В итоге в ходе экспериментов и разработок программу закрыли.


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  • Игорь Догадкин
    Сегодня, 12:34

    Для того это и рассекретили, чтобы Россия задумалась об участии в создании реальной системы - глобальной ПРО с совместным управлением...

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