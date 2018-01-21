СМИ: Порошенко с семьей отдохнул на Мальдивах под чужим именем

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Как проинформировала «Страна.ua», Петр Порошенко с семьей отдохнул на Мальдивах под совершенно чужим именем, документы изготовили в СБУ. Ситуацию прокомментировал Михаил Саакашвили.

По информации источника, Валерий Гелетей, глава госохраны, обратился в СБУ с секретным письмом, отметив, что в адрес Петра Порошенко поступают угрозы. Ведомство предоставило президенту и членам его семьи паспорта с чужими именами. Администрация лидера Украины подтверждает, что Порошенко был на коротком отдыхе на Мальдивах за свой счет.

Михаил Саакашвили, узнав о поездках президента заявил, что снег в Киеве ему важнее, а потому, если его целенаправленно отправят на год на солнечный остров, ему лучше сидеть в тюрьме на территории Украины. Одесский экс-губернатор подчеркнул, что это заявление он сделал с полной ответственностью.