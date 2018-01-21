VistaNews.ru


СМИ: Порошенко с семьей отдохнул на Мальдивах под чужим именем

Сегодня, 10:54

Как проинформировала «Страна.ua», Петр Порошенко с семьей отдохнул на Мальдивах под совершенно чужим именем, документы изготовили в СБУ. Ситуацию прокомментировал Михаил Саакашвили.

По информации источника, Валерий Гелетей, глава госохраны, обратился в СБУ с секретным письмом, отметив, что в адрес Петра Порошенко поступают угрозы. Ведомство предоставило президенту и членам его семьи паспорта с чужими именами. Администрация лидера Украины подтверждает, что Порошенко был на коротком отдыхе на Мальдивах за свой счет.

Михаил Саакашвили, узнав о поездках президента заявил, что снег в Киеве ему важнее, а потому, если его целенаправленно отправят на год на солнечный остров, ему лучше сидеть в тюрьме на территории Украины. Одесский экс-губернатор подчеркнул, что это заявление он сделал с полной ответственностью.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.