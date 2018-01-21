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Солдат ДНР погиб в боевой операции диверсантов ВСУ

Сегодня, 00:35

Один из военнослужащих ДНР погиб из-за диверсантов из Украины. С таким заявлением выступил представитель командования республики Эдуард Басурин.

Согласно полученным данным, один боец из войск ДНР скончался на Донбассе, второго ранили и взяли в плен украинские диверсанты. По словам Басурина, вчера поздним вечером в процессе диверсионной операции под Широкино один военный республики скончался в результате минометного огня, второй был ранен и взят в плен.
По имеющимся данным у командования ДНР, в данное время пленник находится в следственном изоляторе Мариуполя, где на него оказывают моральное и физическое воздействие для возможности получить важные сведения для дальнейшего распространения в прессе.
В ВСУ заявили о шести обстрелах собственных позиций. По заявлению Киева, в точке соприкосновения нет прекращения огня. В итоге боевых действий один солдат получил повреждения, четверо получили боевые травмы.


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