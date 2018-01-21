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Вице-президент США посетил Египет, Иорданию и Израиль

Сегодня, 00:25

Вице-президент США Майк Пенс отправился в турне на Ближнему Востоку. Там он посетит Египет, Израиль и Иорданию.

Ряд религиозных и политических деятелей данного региона заявили, что не станут проводить встречи с Пенсом, потому как остались недовольны решением США признать Иерусалимм столицей Израиля. Изменились задачи и у самого вице-президента. Первоначально он собирался отправиться в Израиль, но начнет свой визит с Египта.
Сегодня американский политик и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили права Палестины на создание столицы в восточной части Иерусалима. Согласно имеющимся данным, арабский лидер заявл о желании Каира улучшать взаимные отношения с Вашингтоном, а также поведал Пенсу о борьбе египтян с террористами и о ущербе, нанесенного боевиками государству. Принимая во внимание все эти события, ас-Сиси отметил, что Египет надеется на поддержку Белого дома в противодействии мировому терроризму.


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