Трамп зовет людей на Женский марш

Вчера, 23:28

Президент США призывает женское население страны выйти на Женский марш. Такое заявление он сделал нв своей странице в соцсети Twitter.

По словам Трампа, в пределах американского государства установилась хорошая погода, это прекрасное время для проведения Женского марша. Президент призвал жительниц США выходить на улицы страны, дабы отметить исторические вехи, увеличение благосостояния и огромные экономичесвие успехи, которые произошли за последний год. Лидер Белого дома утверждает, что при его работе в качестве президента Штатов, в стране наиболее низкая женская безработица за прошедшие 19 лет.

Сегодня и завтра на Земле проходят мероприятия под названием Женский марш. Это событие предназначено для обращения внимания людей на гендерное равенство.

В минувшем году Женский марш оказался платформой для критиков нового президента США Дональда Трампа. Многие знаменитости выступали против его избрания на выборах главы государства.