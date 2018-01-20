Власти Грузии поторапливают Украину с экстрадицией Саакашвили

Вчера, 23:24

Грузия торопит Украину в связи с экстрадицией Михаила Саакашвили. Об этом сообщают представители Тбилиси.

Грузинская прокуратура ждет конечного решения вопроса по экстрадиции бывшего главы данного кавказского государства, а также бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Грузинские СМИ сообщают, что для проведения такой операции в Киев местные власти отправили все необходимые документы. Согласно данным прокуратуры, ведомство имеет достаточное количество доказательств для позитивного решения по высылке Саакашвили на его историческую родину. Призывы как можно быстрее решить вопрос экстрадации звучали еще ранее.

Прежде сообщалось, что экс-глава Грузии окунулся в ледяной Днепр во время Крещения. Под аплодисменты своих сподвижников и щелчки камер оппозиционер купался в праздник в реке.