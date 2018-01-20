Катя Гордон сообщила об угрозах прокуратуры её сторонникам

Вчера, 20:18

Кандидат в президенты Катя Гордон в блоге рассказала своим подписчикам, что её сотрудникам или сторонникам в регионах России стала угрожать прокуратура.





Угрозы и «настоятельные рекомендации» Гордон назвала «желанием выслужиться некоторых представителей прокуратуры и представителей администрации городов». Например, волгоградскому делегату Александру Немцову некий господин Карташов приказал явиться для допроса. А в Карачаево-Черкессии у представителя постарались узнать, действительно ли он против Путина.



В Туле диктор ДК получил рекомендацию не сотрудничать с «Партией добрых дел» и не предоставлять им помещение для встреч. Катя Гордон призывает правоохранителей и градоначальников если не испытывать уважение к оппозиционерам, то хотя бы действовать в рамках законодательства.