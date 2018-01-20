VistaNews.ru


Катя Гордон сообщила об угрозах прокуратуры её сторонникам

Вчера, 20:18

Кандидат в президенты Катя Гордон в блоге рассказала своим подписчикам, что её сотрудникам или сторонникам в регионах России стала угрожать прокуратура.

 Угрозы и «настоятельные рекомендации» Гордон назвала «желанием выслужиться некоторых представителей прокуратуры и представителей администрации городов». Например, волгоградскому делегату Александру Немцову некий господин Карташов приказал явиться для допроса. А в Карачаево-Черкессии у представителя постарались узнать, действительно ли он против Путина.

В Туле диктор ДК получил рекомендацию не сотрудничать с «Партией добрых дел» и не предоставлять им помещение для встреч. Катя Гордон призывает правоохранителей и градоначальников если не испытывать уважение к оппозиционерам, то хотя бы действовать в рамках законодательства.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.