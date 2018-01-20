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Молдавия попросит Россию заплатить за «оккупацию» Приднестровья‍

Вчера, 19:41

Правительство Молдавии вознамерилось выставить РФ счёт за «оккупацию» Приднестровья. Сообщение об этом сделал Андриан Канду, являющийся парламентским спикером в этой стране

По его словам, Россией были нарушены при данной «оккупации» нормы международного права. Следовательно, она должна за это заплатить. Счёт пойдёт на миллиарды долларов, которые официальный Кишинёв намеревается взыскать с Кремля.

Миротворцы РФ, законно находящиеся на территории Приднестровья, где их поддерживают, названы им оккупантами. Помимо того, политик огласил мнение, что эти военнослужащие являются угрозой безопасности его страны.

Он считает, присутствие военных в Приднестровье таким же «незаконным», как и на Украине, в Южной Осетии и в Абхазии.

Канду в своём сообщении выразил надежду, что «приднестровский вопрос» в связи с нахождением в этой зоне войск РФ, рассмотрит ООН. После этого он сказал о намерениях возглавляемого им парламента выставить счёт «за оккупацию». Он полагает, его размер составит «миллиарды долларов».

Когда представители СМИ спросили данного парламентария, намеревается ли он распространить подобную меру и на «советскую оккупацию», ответ спикера был уклончивым.

В то же время, в своём общении с журналистами Канду проинформировал их, что Молдавия готова к построению «уважительных отношений» с Кремлём.


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