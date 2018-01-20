Сербская партия просит Путина ввести войска в Косово

Вчера, 17:10

Политическая партия "Сербская лига" обратилась к правительству, парламенту, исполнительной и законодательной власти Сербии с заявлением, чтобы те попросили главу РФ Владимира Путина отправить миротворцев в Косово и Метохию.

Руководитель партии призвал чиновников к размещению почти тысячи сербских солдат на территории Косово и Метохии с целью препятствовать террористам Албании, которые убивают и разрушают имущество сербов.

Такой призыв связан с тем, что представители ООН не могут защитить Косово от нападений. Представители партии надеятся на подписание между российским и сербским государствами соглашения о разрешении ситуации в указанных районах по модели решения ситуации в Сирии.

В северной части Косовско-Митровица 16 января убили лидера местных сербов Оливера Ивановича. Глава Сербии Александр Вучич заявил, что данная ситуация является терактом. В связи с этим Сербия прекратила участвовать в переговорах с Евросоюзом, на которых решался вопрос отношений с Косово.

Россия и Сербия отказываются принять независимость Косово. Наоборот, данный регион является, по мнению власти, частью Сербии. Власти Косова позволили российским гражданам въезжать на их территорию в безвизовом режиме в случае если они являются владельцами действующих многократных шенгенских виз и дипломатических паспортов.