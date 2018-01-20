Порошенко: Ситуация в Крыму является болью для народов

Сегодня, 13:07

Петр Порошенко заявляет, что нынешняя ситуация в Крыму является болью для народов. Такое сообщение появилось на странице лидера Украины в соцсети Facebook.

Согласно опубликованному сообщению, ситуация в Крыму, которая наблюдается на сегодняшний день, это боль не только для представителей украинского и крымско-татарского народов, но и для других наций, проживающих на территории полуострова. Петр Порошенко отмечает: «Международный фронт деоккупации республики стал более мощным».

Крым стал официальным субъектом Российской Федерации 18 марта в 2014 году, когда был проведен референдум. В рамках этого голосования большинство местных жителей высказались за присоединение к РФ. Киев считает этот процесс незаконным и постоянно заявляет о намерении вернуть Крым.