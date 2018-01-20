Китай обвиняет ВМС США в нарушении территориальных вод

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Официальный представитель китайского МИД Лу Кан сделал заявление, что ВМС США, а частности ракетный эсминец Hopper, зашёл без разрешения в воды Южно-Китайского моря и спорного острова Хуанъянь. Пекин считает, что США нарушили суверенитет и международные нормы.

Примечательно, что Китай ведёт долгое время споры с некоторыми азиатскими странами за ряд богатых на минералы островов в этом регионе. США не являются стороной спора и не признают претензии Китая, настаивая на праве свободного судоходства в данном районе.

Китай же намерен предпринять действия для обеспечения своего суверенитета. По словам Лу Кана, его стран уважает свободу навигации, но выступает против наущающих интересы государства действий. КНР надеется, что в США исправят ошибку, чтобы не испортить двусторонние отношения.

Китайское Министерство обороны также выступило с заявлением, что американское судно якобы стало угрозой для безопасности и мира в данном регионе. Представитель ведомства У Цянь выразил надежду, что США больше не будут создавать таких ложных инцидентов.