В МГУ американист объявил последствия остановки работы служб США

Сегодня, 12:17

В МГУ, работающий там американист, Юрий Рогулев рассказал о последствиях, к которым приведёт приостановка работы федеральных служб США. По его мнению, первым под удар попадёт незащищённое население.

Сегодня поступила информация о том, что федеральные ведомства США приостановили свою работу. Это стало следствием того, что полноценный годовой бюджет не принят Конгрессом до сих пор.

Рогулев отметил, данное событие является в США далеко не первым. Причиной этого является межпартийный раскол в Конгрессе, когда средств бюджета не хватает на все желаемые нужды.

Как правило, сказал американист, наиболее остро приостановка работы федеральных органов скажется на незащищённых слоях населения. Они некоторое время не смогут получать чеки на оказываемую им помощь.

Также негативно это отразится на инфраструктурных проектах, образовании и науке.

В то же время, это событие, практически не скажется на экономике США, которая почти не связана с деятельностью правительства.

С причинами, которые повлекли приостановку деятельности федеральных органов власти США, можно ознакомиться здесь.