Несмотря на запрет, АНБ удалило данные по слежке за семь лет

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Несмотря на судебный запрет 2007 года, АНБ (Агентство национальной безопасности) США удалило данные о слежке. Речь идёт об информации, которую собрали во время программы Джорджа Буша-младшего после теракта 2001 года. Информация об этом появилась в американских СМИ.

В 2014 году данные ещё были в сохранности, а спустя некоторое время их удалили. Целью было освобождение места для новых данных. Кроме этого, стёрли и резервные копии этой информации 2009, 2011 и 2016 годов.

Заместитель директора АНБ Элизабет Б. заявляет, что в АНБ сожалеют об этой ошибке. Специалисты из ведомства стремятся оперативно отреагировать на эту потерю информации. Другой представитель агентства добавил, что удалить эти данные специально никто не хотел. Часть сведений уже удалось восстановить.

АНБ постоянно отчитывают перед судом насчет хранения информации. В мае 2014 года Мириам П., представитель агентства безопасности, заявлял, что все данные в сохранности. Тогда было проверено наличие их у АНБ.

После терактов 11 сентября 2001 года по требованию Джорджа Буша-младшего была усилена программа «слежки». АНБ собирало данные и переговоры подозрительных граждан и потенциальных террористов. В 2004-2005 году The New York Times обнародовали факт «слежки» за подозреваемыми.