Ряд федеральных ведомств США приостановил работу

Сегодня, 10:40

В США ряд федеральных ведомств государства приостановил свою работу. Это поясняется отсутствием финансирования.

Данное чрезвычайное происшествие вызвано тем, что в Конгрессе до сих пор не произошло утверждение полноценного бюджета на 2018 год. Политологи проинформировали, ещё до того, как закончилось процедурное голосование по документу, предусматривающему временное финансирование правительства, стало понятно, что оно окажется проваленным.

Так и случилось, сторонники законопроекта не смогла набрать 60 голосов, которые были необходимы для того, чтобы ограничить время проведения дебатов. Поставить документ на окончательное голосование возможно лишь после этой процедуры.

Администрация Трампа обвинила в случившемся представителей Демпартии. Те, по их мнению, предпочли политику вопросам национальной безопасности. Главным требованием демократов является то, чтобы в бюджет были включены меры, направленные на иммиграцию.

Республиканцы уже отреагировали. Они сказали, что не станут заниматься переговорами о статусе мигрантов, являющихся незаконными, в то время, когда демократы, фактически, держат в заложниках законных граждан.

В последний раз приостановка работы федеральных правительственных органов США произошла в 2013 году. На урегулирование конфликта тогда понадобилось 16 дней.