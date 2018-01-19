Лавров обвинил Турцию в атаке российской военной базы в Сирии

Вчера, 22:53

Сергей Лавров высказал обвинение в сторону Турции относительно причастности к атаке на военную базу РФ в Хмеймиме. Причиной этого является недостаточное количество постов в Идлибе.

По словам самого Лаврова, аналогичных постов должно быть не менее 24, но Турция проигнорировала данный факт, ограничиваясь минимальным количеством. Это обстоятельство привело к тому, что боевики улучшили свою дислокацию и произвели атаку военной базы РФ в Хмеймиме.

Глава МИД РФ Лавров сообщил, что в данный момент Россия, Турция и Иран отрабатывают все методики скорейшей разрядки ситуации в Идлибе. Атака боевиков по военной базе в Хмеймиме состоялась 31 декабря. В итоге такого нападения уничтожены семь самолетов. Есть погибшие.