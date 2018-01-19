Михаил Саакашвили искупался на Крещение в днепровской проруби

Вчера, 20:42

Михаил Саакашвили впервые искупался на Крещение в Днепре в центральном районе Киева. Фото уникальных кадров процесса очищения распространились по Сети.

Руководитель политического блока «Движение новых сил» Михаил Саакашвили провел традиционный обряд на Крещение. 19 января экс-губернатор Одесской области привселюдно искупался в Днепре. Не остановили политика даже ледяная вода и небольшой мороз на улице. Саакашвили соблюдал все правила крещенского ритуала – он полностью разделся и окунулся в прорубь с головой. Об этом грандиозном событии в своей жизни Саакашвили сообщил на персональной странице в социальной сети.

В доказательство он опубликовал также несколько фотокадров своего купания в воде Днепра. Событие происходило в центре Гидропарка столицы Украины Киеве. Судя из его комментария под снимком, это событие действительно сыграло важную роль в жизни оппозиционера.