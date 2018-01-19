VistaNews.ru


Михаил Саакашвили искупался на Крещение в днепровской проруби

Вчера, 20:42

Михаил Саакашвили впервые искупался на Крещение в Днепре в центральном районе Киева. Фото уникальных кадров процесса очищения распространились по Сети.

Руководитель политического блока «Движение новых сил» Михаил Саакашвили провел традиционный обряд на Крещение. 19 января экс-губернатор Одесской области привселюдно искупался в Днепре. Не остановили политика даже ледяная вода и небольшой мороз на улице. Саакашвили соблюдал все правила крещенского ритуала – он полностью разделся и окунулся в прорубь с головой. Об этом грандиозном событии в своей жизни Саакашвили сообщил на персональной странице в социальной сети.

В доказательство он опубликовал также несколько фотокадров своего купания в воде Днепра. Событие происходило в центре Гидропарка столицы Украины Киеве. Судя из его комментария под снимком, это событие действительно сыграло важную роль в жизни оппозиционера.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.