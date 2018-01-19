VistaNews.ru


ОБСЕ: В Донбассе наблюдается эскалация конфликта

Вчера, 20:45

В Донбассе на территории линии разграничения наблюдается обострение вооружённого конфликта и рост напряжённости. Об этом заявил замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Он, в частности, подчеркнул, что стороны не предпринимают мер по отводу сил и вооружений, а также разминированию территорий. В то же время представитель организации обратил внимание на увеличение количества траншей вблизи линии соприкосновения и увеличение интенсивности обстрелов, что, по его мнению, говорит о подготовке к очередному витку вооружённого противостояния. По данным ОБСЕ, в последнее время количество нарушений режима прекращения огня увеличилось на 70%.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко поздравил соотечественников с годовщиной утверждения гимна страны и заявил, что уже скоро символ украинской государственности вновь услышат в Крыму и в Донбассе.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.