ОБСЕ: В Донбассе наблюдается эскалация конфликта

Вчера, 20:45

В Донбассе на территории линии разграничения наблюдается обострение вооружённого конфликта и рост напряжённости. Об этом заявил замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Он, в частности, подчеркнул, что стороны не предпринимают мер по отводу сил и вооружений, а также разминированию территорий. В то же время представитель организации обратил внимание на увеличение количества траншей вблизи линии соприкосновения и увеличение интенсивности обстрелов, что, по его мнению, говорит о подготовке к очередному витку вооружённого противостояния. По данным ОБСЕ, в последнее время количество нарушений режима прекращения огня увеличилось на 70%.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко поздравил соотечественников с годовщиной утверждения гимна страны и заявил, что уже скоро символ украинской государственности вновь услышат в Крыму и в Донбассе.