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МИД РФ требует от Польши пояснения причин запрета на въезд российского политолога

Вчера, 19:29

В Министерстве иностранных дел России потребовали от правительства Польши объяснений запрета на въезд представителю СМИ и политологу Олегу Бондаренко. Репортер в течение суток был депортирован из Берлина в Москву.

В российском МИДе сообщили о том, что главной причиной запрета на пересечение границы с Германией стал официальный запрос Польши относительно Олега Бондаренко. Также законодатели увидели в визите политолога из России угрозу национальной безопасности.

Поэтому, 14 января, когда журналист оказался в Берлине, его путешествие закончилось депортацией назад на Родину. МИД РФ обратилось к властям Польши за конкретными разъяснениями такого поступка. Ведь командировка сотрудника СМИ Олега Бондаренко была связана лишь с участием левопартийцев в состоявшемся мероприятии на территории Бундестага.


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