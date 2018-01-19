Правительство рассмотрит отсрочку закона Яровой на пару месяцев

Вчера, 18:59

Правительство рассмотрит возможность отсрочки вступления в силу антитеррористического "закона Яровой" на несколько месяцев, что позволит мобильным операторам полноценно подготовиться к выполнению всех требований. Об этом сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Данный закон, подписанный президентом в 2016 году, и неофициально прозванный как «закон Яровой», должен был вступить в силу с 1 июля текущего года. По новому положению, операторы связи и интернет-компании должны будут сохранять записи разговоров, переписку и иные способы коммуникации всех пользователей на протяжении 6 месяцев, а общие сведения о коммуникациях - на протяжении 3 лет. Конкретные сроки хранения информации и их объемы будет установлено правительством.

Ранее предполагалось, что необходимые корректировки будут приняты до конца 2017 года, однако этого не случилось. От объема и сроков хранения информации зависят будущие растраты компаний на приобретение соответствующего оборудования. Осенью 2017 года были внесены поправки, согласно которым большие по объему данные необходимо хранить в течение месяца, а аудиозаписи звонков - на протяжении полугода. При таком раскладе, предполагаемые расходы компании составят 35–40 млрд руб. суммарно в течение пяти лет.

Руководство сотовых операторов выступали за отсрочку вступления нового положения до 2023 года, однако инициатива была отклонена.