Вчера, 18:30

Обнародована цена билета на вечеринку Дональда Трампа в честь года правления. Лидер США готовится устроить вечеринку прямо в своей резиденции Мар-а-Лаго, которая находится во Флориде.

Сам же билет на двоих на данное мероприятие с американским главой будет стоимостью 100 тысяч долларов. Это предусматривает ужин и совместное фото с Дональдом Трампом. Также стало известно, что за 250 тысяч долларов есть возможность сесть за один стол с президентом в ходе данного торжества. Трамп обошёл на президентских выборах Хиллари Клинтон, кандидата Демократической партии. 20 января прошлого года состоялась инаугурация. Это привело к массовым протестам.