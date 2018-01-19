Идёт в народ: Жириновский провёл беседу с прохожими возле трёх вокзалов

Вчера, 17:52

Владимир Жириновский выдвинулся в люди и побеседовал с прохожими возле трёх вокзалов. Данную встречу назначил сам лидер партии ЛДПР.

Многие кандидаты на пост президента активно участвуют в предвыборной компании. Так, Павел Грудинин, лицо представляющее коммунистическую партию, решил отправиться в Петербург, а представитель ЛДПР Жириновский первым делом отправился на Казанский вокзал. В пределах начинающейся президентской кампании Владимир Жириновский решил идти в народные массы.

Его сотрудники не давали скучать публике. Они давали жителям партийные буклеты и различные брошуры. Владимир Вольфович общался с прибывшими в столицу и с обычными горожанами. Находясь окружённым журналистами давал возможность людям поделиться наболевшим. Некоторые верили словам Жириновского, другие сомневались. Не обошлось и без бездомных. Им пообещали вернуть нормальный человеческий облик.