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В Крыму на необорудованных позициях развернули С-400 «Триумф»

Сегодня, 16:25

Зенитно-ракетные комплексы С-400 «триумф» развернули российские военные в Крыму на необорудованных позициях. Маневры прошли в рамках плановых учений Южного военного округа.

Как пояснил глава отдела информобеспечения ЧФ России Вячеслав Трухачев, предварительно перед непосредственно развёртыванием комплексов личный состав зенитного ракетного полка совершил марш бросок к месту временной дислокации с инженерным оборудованием и маскировкой. Прибыв в позиционный район, военнослужащие привели в боевую готовность и замаскировали ЗРК, а затем начали процедуру отслеживания на учебной цели. С поставленными задачами участники учений справились в полном объёме.

Ранее мы писали, что в Китай отправилась первая партия новейших ЗРК С-400 «Триумф». Контракт на поставки техники рассчитан до 2020 года.


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