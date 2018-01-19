В Новосибирске задержали информационные бюллетени Грудинина

Сегодня, 13:50

Спецвыпуск газеты «Правда», выпущенный для Новосибирской области и посвящённый кандидату в президенты Павлу Грудинину, задержали сотрудники полиции. По словам представителей КПРФ, в правоохранительном ведомстве посчитали информационный бюллетень незаконной агитацией.

Из сообщения, обнародованного на сайте регионального отделения партии, известно, что сегодня утром представитель ячейки отправился в типографию «Советская Сибирь», чтобы забирать тираж отпечатанных материалов. По дороге обратно его остановили сотрудники ДПС, которые, обнаружив указанные бюллетени, приняли решение об их изъятии. В КПРФ считают действия полиции незаконными и называют их провокацией. Комментариев официальных лиц ведомства пока нет.

Ранее стало известно, что в 2006 году полиция расследовала сразу несколько дел, в которых фигурантом выступал Павел Грудинин. В чём именно подозревали будущего кандидата в президенты России, не известно.