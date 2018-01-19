Британский депутат заснул во время дебатов по Brexit

Сегодня, 12:33

Депутат от Консервативной партии Десмонд Свэйн стал заложником негативной славы. Он уснул во время проведения дебатов по Brexit и выступления Кена Кларка. Вопрос выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза оказался выматывающим для политика.

Консерватор Десмонд Свэйн прославился на весь мир благодаря своей «активной» позиции на дебатах по Brexit. Политик, слушая выступление и аргументы Кена Кларка, очень сильно задумался над вопросом. В результате папарацци смогли запечатлить спящего политика. Теперь по факту негативно отзываются жители Королевства.

Инцидент стал одной из обсуждаемых тем дня. Информацию предоставили на телеканале Sky News. Видео происшествия доступно для просмотра в Сети.