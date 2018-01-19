СМИ Германии рассказали об «адском оружии» РФ

Сегодня, 11:26

Пресса Германии сообщила о разработке военными экспертами России новой модификации тяжелой огнеметной системы ТОС-1. Данное орудие СМИ назвали самым мощным в мире.

Новое «адское» оружие России будет называться ТОС-2. В качестве платформы тяжелой огнеметной системы выступит «Армата». Среди прочих составляющих самого мощного орудия в мире немецкая пресса отмечает систему на колесном танке, способную в разы увеличить мобильность ТОС-2.

«Адское» оружие России не имеет аналогов в мире. Исключением является Сирия, где ТОС-1 используется в интересах правительственных войск. Тяжелая огнеметная система включает в себя 30 труб, выстреливающих реагирующими на тепло ракетами. После удара мощнейшего орудия в мире возникает колоссальная взрывная волна, способная поразить даже находящиеся в подземном укрытии цели. Как предполагают СМИ Германии, новая ТОС-2 поступит на вооружение России в течение ближайших 7 лет.