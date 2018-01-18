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В США начнут создавать тяжелый ледокол с крылатыми ракетами

Вчера, 23:58

В США будет создан уникальный ледокол с крылатыми ракетами на борту. Эта информация появилась на страницах СМИ.

Американские военные, которые намерены еще больше вооружиться против мнимых противников, планируют создать свою ледокольную флотилию. Мало того, специалисты ведут разговоры о создании тяжелого ледокола с крылатыми ракетами. Это произведение техники такого формата разработают впервые за всю историю.

После оценки ситуации, в США ледоколов очень мало, всего несколько единиц. Тяжелых кораблей не хватает, так как аналог только один. Все же по количеству ледоколов в мире лидирует Россия. На вооружении российских флотильщиков насчитывается 40 ледоколов. Половина из этого числа – тяжелые. Учитывая такое преимущество, США не может переносить безболезненно данную дискриминацию. Также намерены увеличить количество ледоколов такие страны, как Норвегия и Канада.


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