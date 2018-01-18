Вчера, 23:17

В 2018 году в период проведения финальной стадии чемпионата мира по футболу Россию могут атаковать террористы ИГИЛ. Преступная группировка, запрещенная в РФ по решению Верховного суда, может нанести удар с 14 июня по 15 июля, когда в Россию съедутся футбольные команды со всего мира.

Такие данные предоставила аналитическая компания IHS. Специалисты уверены, что Россия начала преждевременно праздновать победу над ИГИЛ*, так как их затишье в последние месяцы может оказаться планом по подготовке самого масштабного теракта в истории. Главной целью ДАИШ* может оказаться Россия в период проведения чемпионата мира по футболу, а именно с 14 июня по 15 июля. В это время ИГИЛ могут нанести сокрушительный удар, в результате чего могут погибнуть тысячи спортсменов и зрителей.

Аналитики агентства IHS уверены, что правительству России стоит опасаться планов ИГИЛ, так как члены преступной группировки сильны и нацелены погубить страны, которые организовали против них войну, победив в конечном итоге. Аналитики предположили, что возможно ДАИШ уже сейчас готовят план масштабной атаки на Россию в 2018 году.