Украина может потребовать от РФ компенсацию за разрушенный Донбасс

Вчера, 20:56

Украина может претендовать на компенсацию от России за разрушенный Донбасс после его реинтеграции, закон о признании РФ страной-агрессором в Верховной раде приняли 18 января. Председатель президента Украины Ирина Луценко считает, что украинская сторона вправе потребовать возмещения убытков от России.

В Верховной раде сообщили, что в 2018 году в комитете по иностранным делам состоится круглый стол, в ходе обсуждения власти намерены обсудить жалобу против России, которую признали страной-агрессором. До того, как был принят закон о реинтеграции Донбасса, Украина не могли направить жалобу и потребовать возмещения убытков, уже сейчас такая возможность появилась.

За период военных действий на Донбассе размер убытков превысил 50 миллиардов долларов. Эти средства Украина намерена получить от России и направить их на восстановление территории Донецкой области. Луценко также обмолвилась о ситуации по Крыму. Она уверена, что в ближайшем будущем Россия будет возмещать убытки, которые нанесла на территории крымского полуострова. Там, по мнению Луценко, суммы будут гораздо выше.