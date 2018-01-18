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Кандидат в президенты России устроил стриптиз-шоу в банке

Вчера, 20:33

Президентские выборы этого года в России отмечены неожиданным составом кандидатов и их не всегда адекватным поведением. Выдвиженец Партии социальной защиты Михаил Козлов, например, исполнил стриптиз в отделении одного из столичных банков.

Козлов не только исполнил импровизированное стриптиз-шоу, но и похвастался им в социальной сети перед потенциальными избирателями, выложив видео своего выступления. Правда, кандидат объяснил, что таким образом он выразил моральную поддержку курсантам Ульяновского училища гражданской авиации, которые подверглись репрессиям. Курсанты тоже устроили «раздевашки» в фуражках.

Михаил Козлов позиционирует себя как мотивационного психолога. Став президентом он собирается обратить пристальное внимание на проблемы заемщиков, которых «обирают» российские банки. Кроме того, кандидат намерен создать в России министерство счастья и изменить сознание граждан. Вообще Козлов считает свое участие в выборах реалити-шоу.


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