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В Чехии власти закупили для школ карты с российским Крымом

Вчера, 19:50

В Чехии разгорается настоящий скандал в связи с тем, что в школах для уроков географии, приобретены карты, на которых Крымский полуостров обозначен как часть России. Спусковым крючком для начала разбирательств стал возмущенный пост отца ученика пражской школы в социальной сети.

Политизированный родитель был глубоко возмущен тем, что придя в школу, увидел на стене карту Европы с российским Крымом. Учительнице даже пришлось приносить извинения и объяснять, что карта «спущена с верха». К скандалу немедленно подключился посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Дипломат заявил свой протест, после чего ему было обещано изъять крамольные карты из школ и из магазинов.

Подобная истерика случилась и во Франции, где бдительными гражданами был замечен «неправильный» глобус. Страны Европейского союза продолжают игнорировать волеизъявление 97% крымчан на референдуме, который был проведен после вооруженного государственного переворота на Украине и прихода к власти радикальных националистов, обещавших «утопить Крым в крови».


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