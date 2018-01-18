Навальный рассказал про обыски в его штабах в трех городах

Вчера, 18:00

Главный оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что в его штабах проводятся организованные спецслужбами обыски. ФСБ уже побывали в таких городах, как Петербург, Псков и Калуга.

В социальной сети появляются сообщения, которые оставили сотрудники штаба Алексея Навального в некоторых городах России. Единомышленники оппозиционера, как, впрочем, и он сам, сообщили о визите в их конторы сотрудников ФСБ и полиции. Правоохранители вместе с представителями надзорного ведомства провели масштабные обыски. В процессе следственного мероприятия была изъята техника с носителями информации, документы.

Главной причиной обысков, полиция называет предстоящие визиты в города нынешнего главы России Владимира Путина. Главный оппозиционер РФ Алексей Навальный официально отстранен руководством ЦИК от участия в выборах президента России, которые состоятся в марте 2018 года. Участники движения Алексея Навального пообещали по всей России провести акции протеста 28 января.