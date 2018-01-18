Жена Пушкова назвала его отдых за границей частью работы

Вчера, 17:54

Жена телеведущего и сенатора Александра Пушкова актриса и писательница Нина Пушкова отреагировала на статью одного из изданий об отдыхе политика за границей, объяснив это тем, что поездка является частью его работы.

Как сообщают СМИ, Пушкова заявила в своем интервью журналистам, что человек, который может себе позволить отдых, вправе выбирать, где его проводить.

Также актриса добавила, что ее супруг имеет образование дипломата, они довольно долго жили за границей, так как это является частью его работы.

Александр Пушков лично подтвердил информация, что в командировки по работе всегда берет свою супругу. Но свой отдых она оплачивает средствами из своего кармана.