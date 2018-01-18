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Посол США в России Хантсман окунется в купель в честь Крещения

Вчера, 17:08

Посол США в России Джон Хантсман выразил желание соблюсти традицию православных христиан в канун Крещения и окунуться в купель. Представители РПЦ готовят прорубь для дипломатов в Новом Иерусалиме.

 Дипломаты из США во главе с послом Джоном Хантсманом изъявили желание соблюсти традицию Крещения. Так, делегация планирует произвести обряд купания в проруби. Для этого официально был дан запрос представителям РПЦ, согласно которому выносилась просьба организации крещенской купели. Принять дипломатов планируют в Новом Иерусалиме. Также будет организована экскурсия в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь.

К слову, православные христиане готовятся отпраздновать Крещенский сочельник. К празднику Крещения в городах России уже готовят купели. В Петербурге первые желающие уже окунулись в проруби.


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