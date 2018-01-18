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Россия отправила в Китай первую партию зенитных систем С-400

Сегодня, 12:58

Источники в Минобороны РФ сообщили СМИ о начале поставки Россией Китаю систем ПВО С-400 «Триумф». Контракт между сторонами рассчитан до 2020 года.

Сергей Чемезов, руководящий госкорпорацией «Ростех» анонсировал в начале декабря начало поставки систем ПВО С-400 китайскому оборонному ведомству в рамках заключенного в 2015 году контракта. На днях Россия отправила в Поднебесную первые «Триумфы», сообщают источники. Соглашение между отечественным и китайским оборонными ведомствами рассчитано до 2020 года. Количество приобретенных у «Ростеха» систем ПВО и общая сумма заработка госкорпорации не сообщаются.

С-400, которая успешно обороняет авиабазу Хмеймим в Сирии, также заинтересовала Минобороны Турции. Представители «Ростеха» и отечественного оборонного ведомства пока не комментируют возможное сотрудничество с Анкарой.


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