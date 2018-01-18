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Виктор Янукович намерен вернуться на Украину

Сегодня, 11:13

Адвокат незаконно смещенного президента Украины Виктора Януковича заявил о намерении своего клиента вернуться на родину. По словам Виталия Сердюка, он просто подождет, пока на родине будут устранены причины, по которым он вынужден пребывать на территории России.

Сердюк заявил, что, будучи в изгнании, Янукович предпринимает активные действия, чтобы скрепить расколотое незаконной властью украинское общество, стабилизировать обстановку в стране, а также способствует восстановлению мира на Донбассе. При этом адвокат не уточнил, каким образом экс-президент влияет на процессы, происходящие на Украине.

Защита уверяет, что Янукович здоров, полон сил и готов раскрыть все обстоятельства трагедии, произошедшей на Майдане четыре года назад. По мнению скептически настроенных экспертов, в первую очередь бывший президент должен рассказать, как он предал безоружных правоохранителей из «Беркута», которых экстремисты сжигали в Киеве, в то время, как лидер паковал многочисленные чемоданы.


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