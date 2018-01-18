Предвыборный сайт Путина Putin2018.ru появился ещё в 2008 году

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Предвыборный сайт Путина Putin2018.ru официально появился ещё в 2008 году. Владельцем домена является лицо, входящее в его предвыборную кампанию.

Интернет-ресурс появился 7 ноября 2008 года сразу после того, как Дмитрий Медведев предложил увеличить срок правления главы государства до 6 лет. Интересно, что сейчас уже есть несколько доменов Путина на 2024, 2036, 2042 года. Аналогичный список есть и у других потенциальных кандидатов. Например, у Ксении Собчак, Дмитрия Медведева и Алексея Навального. Основателем является Павел Сапачев. При этом отмечается, что у интернет-адресов ещё нет владельца. Таким образом программист, приближённый к Кремлю, зарабатывает деньги. Сначала портал раскручивается, а потом продаётся.

В сообщении указано, что сайт Putin2018.ru будет максимально удобным и информативным. Вдобавок, на нём можно будет узнать информацию о доверенных лицах нынешнего главы РФ.