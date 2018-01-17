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В ДНР уверены в эскалации конфликта после усиления военной мощи Украины

Вчера, 23:56

ДНР считает вероятной эскалацию конфликта по причине получения Украиной комплексов Javelin. Об этом сообщают власти республики.

По их словам, всяческие стремления обучения военнослужащих и использования Javelin только противоречит выполнению Минских соглашений и мирному пути устранению данного конфликта. Чиновники ДНР уверены, что наращивание Украиной вооружения приводит к эскалации ситуации на Донбассе.
Один из ведущих военных республики, замкомандующего оперативного командования Эдуард Басурин отметил, что не верит в действительность готовности Вашингтона предоставлять противотанковые устройств Киеву. Он считает, правительство США боится реализации военного оборудования ВСУ силам республики. Также на территории Украине после подрывов складов вооружения нет мест для сбережения такой техники.
До этого на одном из своих выступлений президент России Владимир Путин заявил о нежелании Киева выполнять Минские договоренности.


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