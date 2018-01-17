Доверенным лицом Путина стала многодетная мать из Самары

Вчера, 23:51

Титул доверенного лица Владимира Путина получила многодетная мать из Самары. Мария Комкова воспитывает пятерых детей, занимается домашним хозяйством, рукоделием и неравнодушна к политической стороне жизни в России.

В составе выборного штаба нынешнего президента России Владимира Путина появились новые лица. Одним из доверенных лиц главы государства стала многодетная мать из Самары. Мария Комкова с радостью приняла присвоенный титул и готова полностью окунуться в предвыборную работу. Женщина ведет активную жизнь, она блогер, всегда в курсе самых актуальных событий в государстве. И это совершенно не мешает ей выполнять прямые обязанности жены и матери.

Ведь на попечении самарской активистки находятся пятеро маленьких детей. Кроме того, Мария – прекрасная рукодельница, хозяйка и ласковая мама. Вместе с многодетной матерью из Самары, доверенным лицом выборного штаба Путина стал и Александр Баранов, который является участником общества «Союз генералов России».