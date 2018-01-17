Старшинов: Власти Украины смогут оплатить ЖКХ с помощью Javelin

Вчера, 23:25

Украинские власти смогут пустить полученные Javelin на компенсацию расходов ЖКХ. Такое мнение озвучил представитель Госдумы РФ Михаил Старшинов.

По словам депутата Госдумы РФ Михаила Старшинова, Украина не сможет распорядиться правильно полученными от США противотанковыми ракетными комплексами Javelin. Он предположил, что было бы правильно, продать полученное орудие и оплатить задолженность и субсидии по ЖКХ. Но украинцы не будут это делать, они могут использовать Javelin на Донбассе.

Хотя представители украинского парламента возразили на комментарий Госдумы РФ. Они сказали, что смогут дать отпор в случае необходимости.