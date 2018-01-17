Полиция задержала в Ростове координатора штаба Ксении Собчак

Вчера, 22:45

Главу предвыборного штаба Ксении Собчак задержали в Ростове. Поводом для этого будто бы стали жалобы на подрыв авторитета властей.

Координатора штаба Собчак Анастасия Шевченко и волонтер Максим Попов оказались в полицейском участке сегодня вечером. По их словам, задержание провели сотрудники местной полиции. Свои действия они мотивировали жалобами жителей донской столицы, рассказавших, что Шевченко и Попов расклеивали плакаты "За честные выборы". В данной формулировке люди усмотрели подрыв авторитета федерального правительства.

В настоящее время стражи правопорядка проверяют их на причастность к движению оппозиции, пока неясно, к какому именно, а также на сбережение литературы экстремистского характера. С собой девушка несла только детскую книгу. Согласно предварительным данным, задержание Анастасии Шевченко не имеет связи с избирательной кампанией Ксении Собчак. Проверяется организация "Открытая Россия", девушка представляет ее интересы вы регионе.