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Полиция задержала в Ростове координатора штаба Ксении Собчак

Вчера, 22:45

Главу предвыборного штаба Ксении Собчак задержали в Ростове. Поводом для этого будто бы стали жалобы на подрыв авторитета властей.

Координатора штаба Собчак Анастасия Шевченко и волонтер Максим Попов оказались в полицейском участке сегодня вечером. По их словам, задержание провели сотрудники местной полиции. Свои действия они мотивировали жалобами жителей донской столицы, рассказавших, что Шевченко и Попов расклеивали плакаты "За честные выборы". В данной формулировке люди усмотрели подрыв авторитета федерального правительства.
В настоящее время стражи правопорядка проверяют их на причастность к движению оппозиции, пока неясно, к какому именно, а также на сбережение литературы экстремистского характера. С собой девушка несла только детскую книгу. Согласно предварительным данным, задержание Анастасии Шевченко не имеет связи с избирательной кампанией Ксении Собчак. Проверяется организация "Открытая Россия", девушка представляет ее интересы вы регионе.


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