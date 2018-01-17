Пушков: Киев осознал, что разрыв с Россией закончится трагедией

Вчера, 22:18

Сенатор Алексей Пушков предположил, отчего Украина не прекратила дипотношения с Россией. По его мнению, Киев осознал глупость такой меры.

Как сообщает на своей странице в Twitter Пушков, украинские власти приняли решение отказаться от прекращения дипломатических отношений с РФ, так как это не принесет им никакой выгоды. По мнению сенатора, такой шаг отрицательно повлияет на диалог по Донбассу. Пушков уверен, что здесь только одни минусы, и плюсов для Украины нет.

Прежде Верховная Рада не решилась внести изменение в закон по поводу разрыва дипломатии с РФ. За это отдали голоса 72 депутата при минимуме в 226 голосов. Эту поправку ранее отклонили в профильном комитете, но ее разработчики призвали вынести ее на голосование в зал. В конечном счете предложение не получило нужных 226 голосов, в связи с чем поправку окончательно убрали из документа.

Ранее Пушкова раскритиковали за любовь к европейским курортам. Его неоднократно замечали в Испании, Германии и Италии. Политик проводит там свободное время, несмотря на свою неприязнь западных стран. До назначения В Совфед он являлся сотрудником МИД РФ. Окончил МГИМО в 1976 году.