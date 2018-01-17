VistaNews.ru


Пушков: Киев осознал, что разрыв с Россией закончится трагедией

Вчера, 22:18

Сенатор Алексей Пушков предположил, отчего Украина не прекратила дипотношения с Россией. По его мнению, Киев осознал глупость такой меры.

Как сообщает на своей странице в Twitter Пушков, украинские власти приняли решение отказаться от прекращения дипломатических отношений с РФ, так как это не принесет им никакой выгоды. По мнению сенатора, такой шаг отрицательно повлияет на диалог по Донбассу. Пушков уверен, что здесь только одни минусы, и плюсов для Украины нет.
Прежде Верховная Рада не решилась внести изменение в закон по поводу разрыва дипломатии с РФ. За это отдали голоса 72 депутата при минимуме в 226 голосов. Эту поправку ранее отклонили в профильном комитете, но ее разработчики призвали вынести ее на голосование в зал. В конечном счете предложение не получило нужных 226 голосов, в связи с чем поправку окончательно убрали из документа.
Ранее Пушкова раскритиковали за любовь к европейским курортам. Его неоднократно замечали в Испании, Германии и Италии. Политик проводит там свободное время, несмотря на свою неприязнь западных стран. До назначения В Совфед он являлся сотрудником МИД РФ. Окончил МГИМО в 1976 году.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.