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Порошенко увеличивает бюджет оборонного заказа Украины на 36%

Вчера, 21:08

Украина наращивает бюджет оборонного заказа на 37%. Об этом рассказал ее президент Петр Порошенко.

Сегодня Порошенко на заседании Совта нацбезопасности заявил, что увеличивает поставки противотанковых и летающих беспилотников для дальнейшего ведения военных действий на территории Донбасса. Всего в бюджет для этих целей заложено 732 миллиона долларов. В сравнении с прошедшим годом данная цифра возросла на 37%. Киев ждет поставок американского оборудования, в том числе и комплексов Javelin.
Ранее сообщалось, что Вашингтон выдели Украине 350 миллионов долларов. Разрешается расходовать только 50% данной суммы, вторую если Пентагон убедится, что Киев с успехом проводит нужные реформы в сфере обороны.


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