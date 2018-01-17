Савченко назвала Тимошенко единственным «настоящим мужиком» среди украинских политиков

Вчера, 20:36

Внефракционный украинский депутат Надежда Савченко в рамках своего мини-интервью корреспонденту Максу Назарову заявила, что лидера фракции «Батькiвщина» Юлию Тимошенко можно назвать единственным «настоящим мужиком» среди всех политиков Украины.

Макс Назаров по время поездки в лифте с Надеждой Савченко попросил её назвать только одну фамилию любого украинского политика, которому депутат в глаза смогла бы сказать, что он «настоящий мужик».

На такой вопрос Назарова Савченко ответила без раздумий, что это будет женская фамилия «настоящего мужика» Юлии Владимировны Тимошенко. Депутат вошла в Верховную Раду Украины именно по спискам от партии «Батькiвщина», лидером которой и является Тимошенко.

После такого неожиданного ответа Макс Назаров попросил уточнить, не боится ли Надежда Савченко, что после такого ответа ей не будет с кем заключить узы брака. На такой вопрос депутат ответила, что Тимошенко можно назвать «настоящим мужиком» только в политике, не став открывать занавес своей личной жизни.