Навальный рассказал, какие государственные органы борются против него

Вчера, 18:24

Опозиционер Алексей Навальный объяснил, какие ведомства ведут против него борьбу. Он уверен, власти России только разгоняют народные митинги, не занимаясь проблемами в стране.

По мнению Навального, его мечтают убрать с политической карты РФ МВД, ФСБ, Минюст, Роскомнадзор, ЦИК, Финмониторинг, Департамент национальной политики и налоговая. Ранее российский оппозиционер попытался выдвинуть свою кандидатуру на должность президента России, но его документы не приняли в ЦИК по причине якобы имеющейся судимости.

Навальный сообщает о попытках Министерства юстиции намерено ликвидировать его фонд "Пятое время года", с помощью которого он собирал материальные ресурсы на предстоящие выборы. Алексей уверяет, что провластные организации разыскивают причины закрытия неугодных правительственному режиму фондов, а в случае оппозиционера они действуют без каких-либо объяснений. Основанием для утилизации фонда послужило заявление губернатора Кемеровской области, который сослался на письма неизвестных анонимов, утверждающих, что им мешают плохо жить толпы безработных людей.