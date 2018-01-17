Порошенко хочет ускорить обмен пленными в Донбассе на фоне реинтеграции

Вчера, 17:32

На фоне обсуждения реинтеграции Донбасса Пётр Порошенко, президент Украины, прокомментировал освобождение пленных на территории ДНР. Украинский лидер готов ускорить обмен заложниками из Донбасса и Крыма.

В данный момент Киев активно работает над процессом освобождения и обмена пленными, которые в данный момент находятся на территории ДНР. Кроме того, Порошенко желает обменять заложников на украинских военных, которые находятся в плену у ополченцев. Глава Украины высказался с благодарственной речью в сторону лидером "нормандской четверки", которые внесли неоценимый вклад в урегулирование конфликта на Донбассе.

В данный момент Верховная рада рассматривает законопроект о реинтеграции Донбасса. Такие меры со стороны власти Украины прокомментировало правительство РФ. Российская сторона уверена, что попытка реинтеграции Донбасса является угрозой Минским соглашениям. Власти РФ считают, что законопроект не поможет решить конфликтную ситуацию на востоке Украины.