В США рассказали о подготовке к войне с КНДР

Сегодня, 15:18

В США рассказали о подготовке к потенциальной войне с КНДР. Информацию об этом сообщил Мэк Торнберри, который занимает должность председателя комитета по делам Вооружённых сил Конгресса США. По словам главы ведомства, администрация американского президента занимается изучением вопроса о возможном применение военной силы против агрессии КНДР.

По заявлениям Мэка Торнберри, специалисты из администрации президента всерьёз рассматривают военное влияние на агрессию со стороны Северной Кореи. Чиновник также подчеркнул, что уже существует несколько очень вероятных сценариев решения политического конфликта.

Председатель комитета также добавляет, что создаются несколько путей развития событий, потому что к таким вещам нужно относиться очень серьёзно. Это связывается с проработкой логистики и возможных военных операций. В частности, это и доставка военных на полуостров и боеприпасов к оружию. Торнберри уточняет, что в изучении этого вопроса задействованы военные специалисты.