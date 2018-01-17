В США скоро может появиться новый 51-й штат

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В Соединённых Штатах Америки в скором времени может появиться новый 51-й штат. Информацию об этом сегодня, 17 января, сообщает USA Today.

По данным информационного агентства, некоторые политические активисты назвали американский штат Калифорния неуправляемым. Поэтому они, возможно, предпримут попытки по созданию нового административного образования, которое отсоединится от Калифорнии и будет называться Новая Калифорния.

Потенциальные отцы-основатели нового штата даже обнародовали свою личную Декларацию независимости от главного штата. В ней политические активисты выступают с обвинениями в адрес действующего правительства региона. Они считают, что местные политики проводят неудачную экономическую политику, из-за которой Калифорния стала «просто неуправляемой».

В возможный 51-й штат Новая Калифорния могут войти побережье Тихого океана и сельско-фермерские территории. В заявлении инициативной группы говорится, что в наше время старший штат, по их мнению, управляется тираническим режимом.

Стоит уточнить, что специфика территориального устройства Соединённых Штатов Америки состоит именно в автономности регионов. Так обусловлено исторически. Кроме этого, в США присутствует свобода слова, поэтому подобные сепаратистские группы встречаются довольно таки часто. Они в основном руководятся только недовольством и из-за отсутствия поддержки общества быстро «затухают».